Анджелина Джоли шокировала поклонников болезненной худобой [ Редактировать ]
Анджелина Джоли на все слухи о новых романах ее бывшего Брэда Питта не реагирует и вместо этого предпочитает заниматься детьми и проводит время с ними, сообщает "Хроника.инфо".
На днях актрису сфотографировали на прогулке с дочерьми, Вивьен и Захара, и сыном Ноксом, когда они шли на семейный обед.
Фото: из открытых источников
Для выхода Энджи выбрала черную футболку, классические брюки и лодочки, которые еще больше подчеркнули ее худое тело. Пользователи сети сразу же отметили нездоровый вид артистки и ее болезненную худобу. Возможно, Джоли вновь сбросила вес на фоне последних событий.
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