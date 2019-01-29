Анджелина Джоли на все слухи о новых романах ее бывшего Брэда Питта не реагирует и вместо этого предпочитает заниматься детьми и проводит время с ними, сообщает "Хроника.инфо".



На днях актрису сфотографировали на прогулке с дочерьми, Вивьен и Захара, и сыном Ноксом, когда они шли на семейный обед.

Фото: из открытых источников

Для выхода Энджи выбрала черную футболку, классические брюки и лодочки, которые еще больше подчеркнули ее худое тело. Пользователи сети сразу же отметили нездоровый вид артистки и ее болезненную худобу. Возможно, Джоли вновь сбросила вес на фоне последних событий.

Ранее дети актрисы решили от нее уйти.