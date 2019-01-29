Україна закликала посилили тиск на Росію [ Редактировать ]
Щоб звільнити та повернути додому незаконно ув'язнених, Україна закликала світову спільноту та міжнародні інституції посилили тиск на Росію. Зокрема, вжити усіх можливих правових, політичних та економічних заходів, - про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС.
Дипломати висловили рішучий протест російській стороні через приховування інформації про стан здоров'я поранених моряків.
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