Щоб звільнити та повернути додому незаконно ув'язнених, Україна закликала світову спільноту та міжнародні інституції посилили тиск на Росію. Зокрема, вжити усіх можливих правових, політичних та економічних заходів, - про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС.

Дипломати висловили рішучий протест російській стороні через приховування інформації про стан здоров'я поранених моряків.