Сучасні бронетранспортери - для української армії. На Харківському заводі імені Малишева завершують випробування нового БТР-4. Він помітно відрізняється від попередніх моделей. Чим саме - знає Світлана Шекера.

На заводі імені Малишева демонструють новинку. БТР-4. Це перша машина, корпус якої - з броні власного виробництва. Зараз завершують випробування.

"Прошли испытания пулевой стрельбой на полигоне. Без замечаний. И сейчас 3-й этап, Мы должны пробежать порядка 500 км, проверить микротрещины и другие характеристики, которые заявлены по корпусу БТР", - говорить Борис Литвин, в.о. головного інженера заводу імені Малишева.

Конструктори кажуть, в останній моделі - допрацювали технологію, підсилили броню.

"Масса конструкторских решений, которые позволили, во-первых, сберечь экипаж, усилить защиту экипажа", - говорить Борис Литвин, в.о. головного інженера заводу імені Малишева.

Міністр оборони, який побував у цехах, запевняє - військові заводи переходять на новий рівень. Від ремонту техніки до створення БТРів, ракет, танків, систем залпового вогню та артилерії. На харківському танковому - допомагає обладнання з Німеччини та Швеції. Вдалося вирішити й головну проблему - харків'яни тепер самі виготовляють броньовані корпуси для нових бронетранспортерів.

"Методика, технологія її виробництва є надзвичайно високою, перевіреною. Що підвищує значно можливість і живучість наших екіпажів. Я подивився на броню, яка вже пройшла випробування і була обстріляна з різних калібрів, починаючи від 12,7; 7,2, були здійснені підриви для того, щоб перевірити протимінний захист", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.

Тут же, на заводі, розробляють тренажери для навчання екіпажів. Невеликий корпус імітує БТР. Справжня панель управління. Замість вікна - монітор, на якому - копія реальних доріг.

"Это карта города Авдеевки. Главное, найти противника, поразить противника, вычислить его и, в принципе, научиться, как говорится, органам управления, которые есть в машине", - говорить Юрій Куліш, інженер-програміст.

Вже цього року новий БТР-4 стане на озброєння української армії. У планах - розпочати серійне виробництво. Замовлення від Міноборони вже є.