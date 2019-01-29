Перестрілка з наркодилерами: поранені 5 поліцейських [ Редактировать ]
П'ятеро поліцейських поранені унаслідок стрілянини в США. Правоохоронці Г'юстона розслідували оборудки наркоторгівців. Коли прийшли до будинку підозрюваного з обшуком, там - відкрили вогонь. Двоє потерпілих копів - у критичному стані. Двох нападників вони застрелили.
"Двох офіцерів зараз оперують лікарі. Їхній стан критичний, але стабільний. Працівники поліційного управління знешкодили підозрюваних вогнем у відповідь. Спецпризначенці підтвердили безпечність місця пригоди і оголосили, що злочинці мертві", - повідомляє Арт Асеведо, шеф поліції Г'юстона.
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