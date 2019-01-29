У Франції пройшов Світовий чемпіонат кондитерів [ Редактировать ]
У французькому Ліоні визначили найкращих у світі кондитерів. Свої їстівні шедеври надали команди з 21 країни. За 10 годин вони мали презентувати шоколадно-медові смаколики, холодний фруктовий десерт і торт, спечений без використання продуктів тваринного походження. Окрім того, виготовити скульптури з шоколаду, цукру та морозива.
Перемогу здобули малазійці. Їхній веганський десерт та фігури мавп, вбраних як Елвіс Преслі, підкорили вибагливе журі.
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