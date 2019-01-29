Рак может самоуничтожаться: ученые сделали сенсационное открытие [ Редактировать ]
Ученые из Института биологических исследований имени Джона Салька в Калифорнии и германского Гейдельбергского университета пришли к выводу, что аутофагия способна уничтожать нездоровые клетки еще до того, как они становятся раковыми.
Ученые в рамках эксперимента "отключили" аутофагию в предраковых клетках подопытных. Выяснилось, что они продолжали делиться и вызывать болезнь. Они пояснили, в момент, когда теломеры (участки хромосом, выполняющие защитные функции и удерживающие их от слияния) становятся максимально короткими, клетки в норме должны прекратить делиться. Если этого не происходит, возникают злокачественные процессы, пишет сайт "Буквы".
Отмечается, что благодаря аутофагии клетки избавляются от всех выполнивших свою роль старых компонентов. Ученые пришли к выводу, что этот механизм фактически способствует гибели клеток в предраковом состоянии, тем самым предотвращая возникновение злокачественной опухоли. Аутофагия - (в переводе с древнегреческого буквально означает "самоедство") - является естественным, регулируемым механизмом клетки, который разбирает ненужные или нездоровые компоненты.
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