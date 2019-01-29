В Днепре неделю ищут пропавшую девочку (фото) [ Редактировать ]
15 января пропала 13-летняя Камила Бабенко. В этот день девочка села в автобус Днепр - Каменское и отправилась к своей тете. С тех пор родные утратили связь с девочкой. В последний раз Камилу видели 20 января, в районе железнодорожного вокзала Каменского, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области
Приметы: рост 155 - 160 см, среднее телосложение, светлые волосы, карие глаза. У девочки есть 2 татуировки на спине: надпись и медальйон. Была одета: темные лосины, черные сапожки с мехом, куртка болотного цвета с капюшоном.
Родственники пропавшей Камилы просят неравнодушных жителей помощи в поисках. Если вы видели девочку или знаете, где она может находиться, сообщите об этом на спецлинию "102" или по телефону (067) 433-69-69.
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