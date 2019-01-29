Чемпионка зимних олимпийских игр и международных соревнований по лыжному спорту Нина Балдычева скончалась на 73 году жизни. Советская спортсменка умерла в Санкт-Петербурге 27 января, однако об этом стало известно только сейчас, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на российские СМИ.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

"Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает, что 27 января скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка Нина Викторовна Балдычева", - говорится в сообщении спортивного ведомства России.

Нина Балдычева в 1976 году стала чемпионкой Олимпийских игр в Инсбруке в эстафете 4 по 5 км. Также заняла третье место в личной гонке на 5 км. На Олимпийских играх в 80-х Нина Балдычева завоевала серебро в эстафет 4 по 5 км.

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