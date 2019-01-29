У Рівному зі стріляниною зупиняли водія-порушника [ Редактировать ]
У Рівному злочинець протаранив два службові авто і стріляв у копів. Почалося з того, що поліцейські помітили автівку, яка перебувала у розшуку. На вимогу зупинитися, водій навпаки - натиснув на газ.
Кілька патрульних екіпажів переслідували порушника та намагалися його заблокувати. Той пішов на таран, а коли не зміг далі їхати - кинув машину і побіг. З собою прихопив зброю. Дорогою з пістолета стріляв у копів. Але ні в кого не влучив. Здався утікач лише після попереджувальних пострілів поліцейських.
"А чого думав вистрілити в поліцейського? - Я не думав, я знав, що він не стріляє, я йому говорив просто - не стріляй".
"Пістолет дав осічку. Відповідно, патрульні застосовували зброю також у відповідь згідно ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію". Цей чоловік, який затриманий, він в нас підсудний по двом статтям: це 309 - зберігання наркотичних засобів, а також - грабіж", - повідомив Антон Крук, речник Нацполіції Рівненської області.
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