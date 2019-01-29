На Дніпропетровщині стався вибух на коксохімічному заводі [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині у Кам'янському стався вибух на коксохімічному заводі. П'ятеро робітників із опіками шпиталізовані.
Відомо, що рвонуло майже о четвертій ночі в смоло-переробному цеху, потім спалахнула пожежа. Займання рятувальники вже ліквідували. На місці працює слідчо-оперативна група - встановлює причини вибуху.
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