Эсминец США покинул Черное море [ Редактировать ]
Эсминец США Donald Cook (DDG 75) в понедельник, 28 января, покинул Черное море и вошел в Средиземное море, говорится в заявлении Шестого флота Военно-морских сил США.
"Находясь в Черном море, Donald Cook провел успешный визит в порт Батуми, Грузия. Находясь в Батуми, экипаж корабля встретился с местными должностными лицами, принял участие в спортивном дне с грузинской береговой охраной, провел налаживание связей с общественностью и организовал прием для посла США в Грузии Росса Уилсона", - сказано в сообщении.
Целью визита было "усилить взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрировать коллективную решимость безопасности на Черном море в рамках операции "Атлантическое урегулирование".
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