Цены на продукты: в Украине резко подорожали овощи [ Редактировать ]
В Украине после нового года продолжают дорожать тепличные овощи, сообщает агентство "Униан".
"Сейчас на оптовых рынках огурец продают по 45-50 гривень за килограмм в зависимости от качества, сорта и региона. А килограмм помидоров стоит 50-60 гривень", - говорится в сообщении.
Таким образом, с нового года цена на овощи подскочила уже на 20%. Эксперты считают основной причиной такого резкого подорожания - сокращение запасов. Поэтому в Украину уже начали активно завозить тепличные овощи из Турции.
Ранее эксперт составил рейтинг городов Украины с самыми высокими ценами на продукты.
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