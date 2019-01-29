В Украине после нового года продолжают дорожать тепличные овощи, сообщает агентство "Униан".

"Сейчас на оптовых рынках огурец продают по 45-50 гривень за килограмм в зависимости от качества, сорта и региона. А килограмм помидоров стоит 50-60 гривень", - говорится в сообщении.

Таким образом, с нового года цена на овощи подскочила уже на 20%. Эксперты считают основной причиной такого резкого подорожания - сокращение запасов. Поэтому в Украину уже начали активно завозить тепличные овощи из Турции.

Ранее эксперт составил рейтинг городов Украины с самыми высокими ценами на продукты.