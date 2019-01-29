В Австралии разбился пожарный вертолет, в результате крушения пострадали три человека, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что вертолет тушил пожар возле горы Боу-Боу в регионе Гиппслэнд на востоке штата Виктория и упал в водоем, из которого забирал воду.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Причины крушения расследуются.

Ранее мы сообщали, что в Италии самолет с туристами столкнулся с вертолетом.