На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 29 января, на 58 км трассы Одесса - Киев в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Жуткая авария произошла в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница, сооющили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.
По предварительным данным, сначала водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобиля "ДАФ", после чего произошло столкновение еще с одним грузовиком - Mercedes, которым управлял гражданин другого государства.
В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, еще один пассажир получил травму головы. Водитель Mercedes с телесными повреждения доставлен в больницу.
На днях в Хмельницком произошло тройное ДТП, в результате которого погибли люди.
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