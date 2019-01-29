До медичних закладів і городянам питну і технічну воду за розкладом підвозять рятувальники та військові

Половина Бердянська, що на Запоріжжі, - лишилася без води через аварію на колекторі. Через це усі школи та дитячі садочки в центрі міста не працюють.

До медичних закладів, так само, як і городянам, питну і технічну воду за розкладом підвозять рятувальники та військові. Комунальники напередодні почали лагодити магістраль, але коли завершать - поки що невідомо.

У неділю на каналізаційному колекторі стався обвал у чотирьох місцях, треба замінити понад 150 метрів труби.