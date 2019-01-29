У Києві розпочинається з'їзд політичної сили "Опозиційна платформа - За життя". Очікується понад тисячу делегатів. Це представники громадських та регіональних організацій. Про мету з'їзду - далі розповість Ксенія Барвіненко. Ксеніє, вітаю, тобі слово.

Кореспондент: "Вітаю, Олександре. Так, розпочинається всеукраїнський надзвичайний з’їзд "Опозиційної платформи- За життя". На разі триває реєстрація учасників з”їзду. Насправді людей тут дуже багато: всі вони приїхали з різних регіонів України, це й представники громадських організацій, і регіональних організацій політсили. Поряд зі мною народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик. Миколо Леонідович, доброго дня. Розкажіть ваш настрій, і які саме очікування від цього з’їзду?"

Микола Скорик народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": "Ви знаєте, настрій дуже піднесений. Сьогодні, Ви абсолютно правильно сказали, проходить надзвичайний з’їзд "Опозиційної платформи – За життя". Головна мета сьогоднішнього з’їзду - це підтримка нашого кандидата в президенти Юрія Анатолійовича Бойка. Це єдиний, дійсно, опозиційний кандидат, це єдиний кандидат, який має серйозні шанси на перемогу - згідно з соціологічним опитуванням. І дуже важливо, щоб ми сьогодні поговорили, розглянули всі питання. По-перше, що нам потрібно зробити для перемоги, а по-друге, що потрібно зробити після перемоги заради відновлення країни. В цьому плані повинен бути двосторонній діалог: і самого кандидата, і членів його команди "Опозиційної платформи – За життя", та представників українського суспільства тощо. Тобто, все це дуже важливо. І дуже, ще раз кажу, піднесений настрій".

Ксенія Барвіненко: "Дуже Вам дякую. Ну, що ж, Олександре, поки в мене вся інформація. Більш детально про з’їзд розповім уже у вечірньому випуску новин о 17.40, Олександре".

Ведучий студії: "Дякую Ксеніє, будемо чекати від тебе більш інформації . На зв’язку зі студією була наш кореспондент - Ксенія Барвіненко".