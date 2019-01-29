Коли сніг - у насолоду. У Кропивницькому 36-річний спортсмен безоплатно вчить містян кататися на лижах. Щовихідних він збирає всіх охочих у міському парку. До занять долучаються і новачки, і досвідчені лижники. На такому тренуванні побували мої колеги.

На тренуванні - понад десяток охочих стати на лижі. Спочатку розминка. Далі - техніка рухів.

"Що від вас вимагається, палиці ось так тримаєте, відпрацьовуємо техніку сковзання. І ось так, дивіться!", - показує Євген Савранський, організатор тренувань.

Світлана опановує лижі вперше. Про безплатні заняття дізналася із соцмереж.

"Це такий активний відпочинок - він заряджає і дає новий ковток енергії. Якби я сама б захотіла кататись - я навряд чи сама пішла б в цей парк кататись, тому що я не вмію. А коли збираються, тим паче такі активісти, які також вчаться, я вже не одна, є компанія і є тренер, який професійно все пояснить, допоможе", - зізнається Світлана Козлова, жителька Кропивницького.

Долучаються до занять і бувалі лижники.

"Багато років не катався, три роки тому спробував покататися на гірських лижах, але дуже важко, а тут опит є, відчуття гарні", - говорить Сергій Лавров, житель Кропивницького.

Організував тренування тридцяти-шести-річний Євген Савранський. У житті він професійно займається гирьовим спортом, а взимку полюбляє лижний. Каже, цьогоріч - для занять ідеальні умови, снігу в місті вдосталь.

"На лижах можна ходити, але для того, щоб їздити на них треба мати техніку. Зимових видів спорту, взагалі лиж, як виду спорту - в нашій області взагалі не розвивається, оскільки у нас трошки клімат не той, у нас сніг не так часто буває. Це більше як хобі і спосіб активного зимового дозвілля і популяризація здорового життя, отримувати насолоду від самого процесу", - говорить Євген Савранський, організатор тренувань.

Одне заняття триває півтори години. Потім лижники частують одне одного смачним гарячим чаєм з термосів та радіють цьогорічній сніжній зимі.