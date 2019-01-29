В феврале 2019 года украинцев ожидает несколько магнитных всплесков.

В частности, незначительные магнитные колебания возможны в начале февраля, 1 и 2 числа, а также в завершение месяца - 22, 27 и 28 числа.

Сильная магнитная буря ожидается в начале третьей декады месяца - в период с 19 по 21 февраля.

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь. а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

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