С 1 февраля Украину накроет сильнейшая магнитная буря [ Редактировать ]
В феврале 2019 года украинцев ожидает несколько магнитных всплесков.
В частности, незначительные магнитные колебания возможны в начале февраля, 1 и 2 числа, а также в завершение месяца - 22, 27 и 28 числа.
Сильная магнитная буря ожидается в начале третьей декады месяца - в период с 19 по 21 февраля.
Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.
Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.
Кроме того, необходимо исключить алкоголь. а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.
Узнайте также, что подорожает в Украине с 1 февраля.
по теме
Магнитные бури в феврале 2019: когда ожидать
В феврале 2019 геомагнитное поле Земле снова будет подвергаться воздействию солнечной активности
Украину накрыла мощная магнитная буря
Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю в пятницу
История возникновения знаков зодиака
Небесная полусфера воспринимается сторонним наблюдателем, как половинка шара, на которую человек смотрит изнутр
Мужчина превратился в дерево из-за редкой болезни
Ему уже пришлось пережить 25 операций
Полнолуние и лунное затмение 21 января: что можно и что нельзя делать
21 января может стать знаковым днем для многих, если не опускать руки и позаботиться о своем благополучии