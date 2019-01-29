Медики спасли беременную жительницу Николаева, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Жуткий инцидент произошел в понедельник, 28 января.

Предварительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев на странице в Facebook. Женщину спас ее муж, который освободил жену от веревки и немедленно вызвал "скорую".

Женщину доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи. По состоянию на 29 января жизни и здоровью беременной и ее будущего ребенка ничего не угрожает. Пока неизвестно, что подтолкнуло девушку на такой отчаянный шаг. По имеющейся информации, она полезла в петлю, выпив целую бутылку водки.

Ранее мужчина совершил самоубийство во время побега.