В Huawei отреагировали на обвинения США [ Редактировать ]
В китайской компании Huawei отреагировали на обвинения а шпионаже, которые предъявили власти США, сообщили в пресс-службе компании.
"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация сделали любые из инкриминируемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения", - говорится в заявлении.
Также корпорация отметила, что не осведомлена о каких-либо противоправных действиях финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам.
Ранее мы сообщали, что Huawei побила очередной рекорд.
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