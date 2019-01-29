В китайской компании Huawei отреагировали на обвинения а шпионаже, которые предъявили власти США, сообщили в пресс-службе компании.

"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация сделали любые из инкриминируемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения", - говорится в заявлении.

Также корпорация отметила, что не осведомлена о каких-либо противоправных действиях финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам.

Ранее мы сообщали, что Huawei побила очередной рекорд.