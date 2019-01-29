Впервые в Великобритании гей-пара завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя, сообщает издание The Mirror.

Пара Саймон и Грэм Берни-Эдвардс мечтали о ребенке, поэтому обратились в клинику, где делают экстракорпоральное оплодотворение в Лос-Анджелесе. Суррогатной матерью их детей согласилась стать 32-летняя Мег Стоун, которой они заплатили 25 тысяч фунтов стерлингов.

По словам Стоун, когда она впервые увидела личное дело Саймона и Грэма, ее привлекли их доброжелательные улыбки. Недавно женщина рассталась со своим любимым человеком и не была готова к еще одному ребенку. Тогда она решила помочь тому, кто в этом нуждается. Мужчины долго не могли определиться, кто станет биологическим отцом их будущего ребенка, однако в клинике их уверили, что в процессе могут участвовать оба партнера.

"Нам сказали, что одну половину эмбрионов могу оплодотворить я, а другую - Грэм", - объяснил Саймон.

После того, как Саймон и Грэм вступили в брак, они отправились в медовый месяц в Канаду, чтобы лично познакомиться со Стоун, которая на тот момент была на пятом месяце беременности. Малыши Александра и Колдер родились здоровыми и уже очень похожи внешне на своих родителей.

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