Членство Украины в ЕС: Порошенко сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году. Об этом он сказал в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент планирует объявить о своем участии в выборах-2019, передает корреспондент "РБК-Украина".
Порошенко подчеркнул, что ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.
"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план по членству в НАТО. Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, которое не состоит в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - резюмировал президент.
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