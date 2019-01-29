Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году. Об этом он сказал в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент планирует объявить о своем участии в выборах-2019, передает корреспондент "РБК-Украина".

Порошенко подчеркнул, что ЕС и Украина приблизились друг к другу как никогда.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план по членству в НАТО. Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одно государство, которое не состоит в НАТО, не имеет сейчас таких близких отношений с альянсом, как наша страна. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - резюмировал президент.

Ранее Петр Порошенко утвердил закон о религиозных общинах.