Skyfitness - фитнес клуб в сердце Киева [ Редактировать ]
Skyfitness - это уникальный современный спортивный клуб на Печерске, в котором каждый приверженец здорового образа жизни сможет найти для себя все необходимое. В клубе созданы условия, соответствующие самым высоким стандартам. В нем царит теплая и дружная атмосфера, которая и должна быть у единомышленников.
Тренировка силы и выносливости
Тренажерный зал раскрывает отличные возможности для работы над собственным телом. Он оснащен самым современным оборудованием, что предоставляет возможность эффективно проработать каждую группу мышц, и добиться совершенства. Основатели клуба немалое внимание уделили и кардиозоне. В ней расположено профессиональное оборудование, которое обеспечивает отличные возможности для кардиотренировок.
О групповых занятиях
В клубе Skyfitness проводится значительное количество групповых занятий, программы которых регулярно обновляются. Можно посещать:
- йогу,
- аэробику,
- силовой и функциональный тренинг,
- занятия для будущих мам, а также многое другое.
Для детей
Не обошли вниманием организаторы и младшее поколение. Для юных гостей предлагает детский фитнес и другие возможности для безопасного и гармоничного физического развития. После таких тренировок дети могут отправиться в бассейн и продолжить там совершенствовать собственную физическую форму.
Индивидуальные тренировки, единоборства и плавание
Для любителей тренироваться под индивидуальным контролем такая возможность предусмотрена. Опытные тренеры готовы разработать индивидуальную программу занятий и помогут добиться желаемых результатов в кратчайшие сроки.
Любителям плавания, находящимся в центре Киева, теперь не придется далеко ехать. Для них в клубе открыт бассейн, позволяющий в любое комфортное время заниматься любимым видом спорта. Как правило, гости клуба отдают предпочтение комплексным тренировкам, используя полный спектр разнообразных возможностей.
Поклонники единоборств также смогут найти для себя в Skyfitness возможности для тренировок. В комфортных залах преподают тренеры с регалиями и опытом. В клубе собираются единомышленники, которые получают максимум от тренировок и совершенствуют собственные навыки.
Диетология и СПА
Сегодня Skyfitness - это самый прогрессивный столичный клуб, в котором созданы уникальные условия для спорта и отдыха. После интенсивных тренировок можно посетить парную, массаж и СПА-процедуры. В клубе работают реабилитологи, которые помогут восстановиться после травм. Диетологи готовы для каждого желающего разработать индивидуальную систему питания в соответствии с намеченными целями.
Перед тем, как записаться в фитнес клуб Skyfitness, можно воспользоватся услугой гостевого посещения, чтобы собственными глазами увидеть все существующие возможности, оценить качество оснащения и персональный подход. Skyfitness - это уникальный клуб, созданный для тех, кто хочет поддерживать физическую форму и здоровье в идеальном состоянии, заниматься спортом и комфортно релаксировать после насыщенных тренировок.
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