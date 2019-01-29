Выборы-2019: в ЦИК зарегистрировали нового кандидата [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты на выборах-2019 Сергея Таруту. Соответствующее решение приняла комиссия на очередном заседании 29 января, передает корреспондент "РБК-Украина".
Постановление о регистрации кандидата зачитал член Центризбиркома Михаил Вербенский.
"Зарегистрировать кандидатом на пост президента на очередных выборах Сергея Таруту", - сообщил Вербенский.
Так, выдвижение кандидата поддержано большинством голосов комиссии.
Отмечается, что Тарута является народным депутатом и выдвигается от политической партии "Основа".
Днем ранее, 28 января, в ЦИК зарегистрировали новых кандидатов.
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