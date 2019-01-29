Молоді хлопці та дівчата читали вірші про цей бій та полеглих героїв

У пам'ять про героїв Крут у Львові на головному залізничному вокзалі студенти заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували загиблих юнаків. А молоді хлопці та дівчата читали вірші про цей бій та полеглих героїв.

"На Аскольдовій моглилі український цвіт покривавий по дорозі нам іти у світ".

"Вокзал у Львові і вокзали у будь-яких точках України сьогодні - це має стати тим місцем, де ми маємо відати шану нашим героям завдяки яким ми зараз маємо вільну Незалежну Україну", - говорить Тарас Назарків, співорганізатор акції, житель Львова.