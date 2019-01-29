Глава держави назвав сфери, в яких Україна може вийти на лідерські позиції

Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подасть 2024 року. Про це президент заявив під час свого виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". Порошенко висловив думку, що лише повноправне членство в ЄС та НАТО - гарантуватиме українську незалежність та безпеку.

Глава держави назвав сфери, в яких Україна може вийти на лідерські позиції: це агропромисловий комплекс, ІТ-технології, машинобудування та туризм. Там же - Петро Порошенко оголосив про свою участь у президентських виборах.

"Загрози проросійського реваншу, авторитаризму не сумісні з європейським розвитком нашої України. Якщо не відвести ці загрози, Україна впаде в смертоносні обійми РФ. Почуття відповідальності. Спонукали мене прийняти рішення ще раз йти на посаду президента", - заявив Петро Порошенко, президент України.