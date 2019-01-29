Продавчиню та охоронця ринку забрали до опікового центру

А в Рівному на місцевому ринку вибухнув кіоск із шаурмою. Двоє людей із опіками в лікарні, це працівники ринку. Що стало причиною вибуху - дізнавалися наші кореспонденти.

Вибух стався ось у цьому кіоску, де продавали шаурму. Рвонуло так, що в сусідніх ятках затрусилися шибки.

"Полум'я побачила. В мене кіоск сам не видно, але я побачила , що з їхнього вікна вилетів такий стовп полум'я, великий стовп полум'я. Зразу пішов такий вонючий дим", - говорить Зоя Андрощук, продавчиня.

Пожежу гасили вогнегасниками. Спочатку люди подумали, що то рвонув балон із газом, на якому готували їжу. Втім, вибухотехніки, які оглянули кіоск, озвучили іншу версію.

"Трапився спалах газоповітряної суміші. Можливо, сам трубопровід був пошкоджений. Скоріше всього, що газ стравлювався. Під час готування іскра потрапила власне на цей трубопровід і трапився даний спалах", - говорить Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС України в Рівненській області.

Продавчиню та охоронця ринку забрали до опікового центру. Стан жінки - середньої тяжкості, чоловіка - ближче до задовільного.

"Жінка з 15 процентами опікової травми - голова, шия, тулуб, обидві руки і чоловік.Опік полум'ям голови, шиї, тулуба і лівої кінцівки", - говорить Світлана Пархоменко, лікар-комбустіолог обласного опікового центру Рівненської обласної клінічної лікарні.

Спілкуватися із журналістами постраждалі відмовилися.

"Це їхнє право. Жінка зараз повністю перев'язана. Чоловік категорично проти".

Правоохоронці почали розслідування. Припускають: газове обладнання - встановили незаконно. Власникові МАФу, де стався вибух, загрожує до двох років ув'язнення.

"Те, що вони розмістили газовий балон, то це на сьогоднішній день є їхня персональна відповідальність. Будуть спільні перевірки, тому що ми не являємось спеціалістами, а ми будемо залучати працівників ДСНС і інших служб", - гооврить Василь Зелінський, керівник Рівненського міського відділу поліції.

Запобігти інциденту можна було б, - кажуть у поліції, якби рятувальникам дозволили систематично перевіряти підприємців.