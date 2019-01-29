Новітні технології на службі океанологів. В Австралії роботи допомагають ученим відновлювати коралові рифи. Як саме - розкаже Ольга Жидецька.

Цей маленький човник у теплих водах Тихого океану виконує глобальну місію - продовжує життя Великого бар'єрного рифу, найбільшої підводної екосистеми планети. Головний помічник людей - компактний підводний робот. Його завдання - заселити нині мертву ділянку кораловими личинками. Якщо вони приживуться - їхня колонія стане домівкою для сотень видів морських жителів.

"Лавальбот" - автономний робот. Під водою він діє як розпилювач. У нього є резервуар, наповнений личинками коралів, які ми вирощували тиждень. Ми можемо керувати ним і задавати напрямок його руху", - розповідає Метью Данбабін, професор університету Квінсленду.

За годину такий робот здатен охопити півтори тисячі квадратних метрів морського дна. За цей час він розпорошує майже сто тисяч молодих коралів. Місія - унікальна, та її ініціатори сподіваються, що надалі зможуть застосовувати технологію і в інших куточках земної кулі.

"Ми виростили багато личинок, тож маємо надію, що вони добре приживуться і допоможуть ефективно відновити цей риф, а невдовзі - і багато інших", - зазначив Пітер Гаррісон, професор університету Південного Хреста.

Великий бар'єрний риф простягається на площі 348 тисяч квадратних кілометрів. Проте цей гігант вразливий під наступом глобального потепління. Через підвищення температури океану корали гинуть, а з ними зникає й чарівне розмаїття підводного світу.