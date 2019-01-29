У Кропивницькому теж не без добрих людей. Місцевий спортсмен безплатно вчить кататися на лижах. Щовихідних він збирає у міському парку всіх охочих - і новачків, і досвідчених лижників. На тренуванні побували й мої колеги.

На тренуванні - понад десяток охочих стати на лижі. Спочатку розминка. Далі - техніка рухів.

"Значить, що від вас вимагається, палиці ось так тримаєте, відпрацьовуємо техніку сковзання, і ось так дивіться".

Світлана опановує лижі вперше. Про безплатні заняття - дізналася із соцмереж.

"Це такий активний відпочинок він заряджає і дає новий ковток енергії, якби я сама б захотіла кататись я наврячи сама пішла б в цей парк кататись, тому що я не вмію, а коли збираються, тим паче такі активісти, які також вчаться, я вже не одна, є компанія і є тренер який професійно все пояснить, допомогти", - говорить Світлана Козлова, жителька Кропивницького.

Долучаються до занять і бувалі лижники.

"Відчуття багато років не катався, три роки тому спробував покататися на горних лижах, але дуже важко, а тут опит є, відчуття гарні", - говорить Сергій Лавров, житель Кропивницького.

Організував тренування 36-річний Євген Савранський. У житті він професійно займається гирьовим спортом, а взимку полюбляє лижний. Каже, цьогоріч - для занять ідеальні умови, снігу в місті - вдосталь.

"На лижах можна ходити, але для того, щоб їздити на них треба мати техніку зимових видів спорту, взагалі лиж як виду спорту в нашій області взагалі не розвивається, оскіки у нас трошки клімат не той, у нас сніг не так часто буває, це більше як хоббі і спосіб активного зимового дозвіллі і популяризація здорового життя, отримувати насолоду від самого процесу", - говорить Євген Савранський, організатор тренувань.

Одне заняття триває півтори години. Потім лижники частують одне одного смачним гарячим чаєм з термосів та радіють цьогорічній сніжній зимі.