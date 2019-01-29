На Прикарпатті зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму. Захворів 19-річний хлопець із села Слобідка. До лікарні його доправили - з втратою зору, порушенням функції ковтання та мовлення. Відомо, що юнак вживав паштет домашнього приготування.

Врятувало хлопця лише те, що в лікарні була єдина доза сироватки проти ботулізму, яку подарували благодійники. Державних постачань у закладі немає. Наразі препарати зберігаються лише в Києві. І якщо в якомусь регіоні фіксують випадок захворювання - місцева влада має відправити за сироваткою машину. До Івано-Франківська препарат привезли б лише за добу. В Україні торік від ботулізму померло семеро осіб.

"Захворювання розвивалось дуже швидко. З того часу як він спожив зіпсутий продукт. Він поступив швидко на початку захворювання, на сьогодні стах хворого з покращенням, сироватка введена одна доза протиботулістичної сироватки, яка у нас була", - говорить Андрій Кучер, завідувач відділення інтенсивної терапії Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.