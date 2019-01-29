В дівчини 8 собак, і кожна зі своєю історією

Під Черніговом 20-річна дівчина рятує тварин. У себе вдома - Марина влаштувала для них притулок. Там уже понад 30 мешканців, які свого часу постраждали від рук людини. Їхні історії розповість Магда Кривовяз.

Раніше Мілка катала на собі дітей. А коли захворіла і стала непотрібна колишнім господарям, її просто зачинили в гаражі. До Марини вона потрапила у критичному стані. Колись сильний кінь - тепер не міг навіть підвестися.

"Ей сорвали спину у нее подорваны, все ноги проблемы с суставами. Просто представьте лошадь всю жизнь работала на людей зарабатывала им деньги, а потом ее просто закрыли в гараже потому, что она больная и старая", - говорить Марина Грицик, власниця притулку.

Марина її виходила. Однак до повноцінного життя тварина вже не повернеться. Окрім неї, дівчина врятувала ще 4 коней з-під ножа м'ясників. Через соцмережі вона зібрала гроші і викупила їх. Каже: справа не легка, але це того варте.

"Мы их очень любим они, когда придут. Вот так вот поцелую, почухаются и потом уже не тяжело пойти убрать за ними".

А ще в дівчини 8 собак, і кожна зі своєю історією. Ось цей далматинець кілька тижнів провів у вольєрі без їжі та води. Його забрали волонтери, однак нових господарів знайти не вдавалось - він глухий, тож і турботи потребує більше, ніж звичайний пес. А цього собаку намагалися застрелити.

"Она жила недалеко от кафе, где столики на улице и они подходила просила еды. Ее решили отстрелить, у нее есть дробь за ухом".

А цю вівчарку ще малою посадили на ланцюг і занадто довго його не знімали.

"Собака очень активно росла и ему цепь врезалась в шею. Его прооперировали, достали эту цепь, которая у него была вросшая, вместо ошейника. Он очень добрый и очень преданный", - говорить Марина Грицик, власниця притулку.

Удома дівчина тримає ще 13 котів, підсоколика - чевонокнижного птаха, якого підстрелили браконьєри, і 2 лелек, яким виділили цілу кімнату.

"Животное оно дивное. У него есть душа, есть характер. Он личность в конце концов и они точно так же чувствуют как люди, они чувствуют боль, предательство. И когда смотришь в глаза этих животных ты понимаешь что им больше ничего не угрожает, а сколько таких животных, которые находятся в плохих условиях и над ними издеваются", - говорить Марина Грицик, власниця притулку.

Тепер дівчина планує вивчитися на реабіліолога та відкрити власний центр іпотерапії, аби допомогати не лише тваринам, а й людям.