Во вторник, 29 января, в центре Львова, в старом трехэтажном здании на улице князя Романа произошел пожар, сообщают в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской области, пожар произошел на чердаке дома. На момент прибытия пожарных к месту вызова с крыши здания выбивался дым.

"Не теряя времени, огнеборцы приступили к проведению работ по ликвидации пожара. На чердаке жильцами дома были созданы ячейки, в которых хранились вещи бытового обихода. Часть ячеек на чердаке была утеплена минеральной ватой, по которой огонь быстро распространялся. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания. В 09:23 пожарным удалось локализовать пожар, и в 09:43 полностью ликвидировать в составе двух звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара сгорело 80 кв. м чердака и вещи домашнего обихода на площади 20 кв.м. К тушению пожара были привлечены почти три десятка спасателей и 6 единиц техники.

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