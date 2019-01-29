Бердянськ залишився без води [ Редактировать ]
Половина Бердянська, що на Запоріжжі, третю добу без води через аварію на колекторі. Школи та дитячі садочки в середмісті не працюють. Воду - як питну, так і технічну - містянам за розкладом підвозять рятувальники та військові. Що спричинило надзвичайну ситуацію в курортному місті - в репортажі наших кореспондентів.
"Наклонился набрал водички. А если бы была волна. То весь бы был мокрый. Вот так и старики приходят. Вот помогли бабушке набрать водички. Хорошо что близко вот".
І ось так уже - третю добу. Відрами і бутлями сотні людей набирають воду прямо в морі. Тим, хто живе далі від пляжу, пощастило менше. Мешканці багатоповерхівок змушені годинами чекати на цистерни. У курортному місті їх просто не вистачає.
"Я вишла без двадцати десять. Водічка должна бить на пол одинадцатого. Сейчас уже двенадцатий. Двадцять дві минути. От скільки я тут стою. Ножки вже пристали. Хлопці".
Чиновники - виправдовуються.
"Время соблюдаться невозможно, потому что на одном адресе выгружается быстрее, приходит больше людей. На другом адресе гораздо медленнее. Поэтому здесь мы максимально стараемся добавить саму технику", - заявив Григорій Горячев, заступник міського голови Бердянська.
Третина міста лишилась без води через аварію на каналізаційному колекторі. Обвалилась залізобетонна труба діаметром один метр. Відразу в чотирьох місцях.
"Которые были уложены в 2002 году должны были простоять 35 лет, простояли 15-ть. Скорее всего были не качественные сами материалы, трубы которые провалились", - заявив Олександр Македонський, директор КП "БердянськВодоканал".
До того ж з'ясувалось - колектор прокладений на глибині не три метри, як за документами, а всі вісім. Тож понад добу комунальники просто не могли дістатися труби.
"В срочном порядке начали искать технику которую в Бердянске нет, таких экскаваторов с таким плечом. По договоренности с фирмой из Мариуполя ночью сегодня пришел транспорт, вот он работает экскаватор", - говорить Олександр Македонський, директор КП "БердянськВодоканал".
Комунальники кажуть: нечистоти з усього міста могли потрапити в Азовське море. А це - вже екологічна катастрофа.
"Это срыв полностью курортного сезона. Был бы, летний. Кто б сюда поехал при такой рекламе", - говорить Андрій Бурлей, головний інженер КП "БердянськВодоканал".
Скільки потрібно часу, щоб повністю ліквідувати аварію, у мерії ще сказати не можуть. Працюють цілодобово. Лише підрахували приблизну вартість усіх робіт - понад 8 мільйонів гривень. А ще - обіцяють з'ясувати, хто 15 років тому проклав неякісні труби, через які зараз страждають майже 40 тисяч людей.
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