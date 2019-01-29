На границах с Украиной прошло два землетрясения [ Редактировать ]
Во вторник, 29 января, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна произошло землетрясение. Об этом сообщает местное издание Stiripesurse.ro.
Сила толчков оценивалась в 3,8 балла по шкале Рихтера. Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 170 км.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано во вторник на территории Польши.
По его данным, эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от города Зелена-Гура (около 139 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 2 км. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали о том, что в Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения.
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