Во вторник, 29 января, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна произошло землетрясение. Об этом сообщает местное издание Stiripesurse.ro.

Сила толчков оценивалась в 3,8 балла по шкале Рихтера. Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 170 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано во вторник на территории Польши.

По его данным, эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от города Зелена-Гура (около 139 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 2 км. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что в Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения.