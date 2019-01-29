МиГ-29: первое фото новой украинской модернизации истребителя [ Редактировать ]
В сети появилось первое изображение модернизации фронтового истребителя МиГ-29 до версии МУ2. Оно сделано в цехе Львовского авиационного завода, сообщает MilitaryAviation.in.UA.
В варианте МУ2 истребитель получил модернизированную систему управления вооружением, в частности блок-вычислитель боевого применения, который будет руководить вооружением с телевизионными головками наведения.
Новая модернизация получила "стеклянную кабину", то есть аналоговые индикаторы были заменены на цифровые, также модернизация включает возможность применения управляемых авиационных ракет "воздух-земля" и управляемых авиационных бомб.
На самолете МиГ-29МУ2 установлены системы VOR, ILS, DME - бортовую аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.
Автор: MilitaryAviationInUA
Ранее мы писали о том, что в Египте разбился российский истребитель Миг-29М.
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