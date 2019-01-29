В сети появилось первое изображение модернизации фронтового истребителя МиГ-29 до версии МУ2. Оно сделано в цехе Львовского авиационного завода, сообщает MilitaryAviation.in.UA.

В варианте МУ2 истребитель получил модернизированную систему управления вооружением, в частности блок-вычислитель боевого применения, который будет руководить вооружением с телевизионными головками наведения.

Новая модернизация получила "стеклянную кабину", то есть аналоговые индикаторы были заменены на цифровые, также модернизация включает возможность применения управляемых авиационных ракет "воздух-земля" и управляемых авиационных бомб.

На самолете МиГ-29МУ2 установлены системы VOR, ILS, DME - бортовую аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

Автор: MilitaryAviationInUA

Ранее мы писали о том, что в Египте разбился российский истребитель Миг-29М.