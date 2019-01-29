Юрий Бойко назвал свои приоритеты, среди которых - мир, борьба с бедностью и развитие экономики. Об этом заявил, выступая перед участниками чрезвычайного съезда, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он выразил благодарность всем участникам съезда за доверие и поддержку, оказанную ему как кандидату в Президенты Украины.

"Я искренне благодарю за оказанное мне доверие. Я приложу максим усилий, чтобы его оправдать, и постараюсь сделать так, что вам не было стыдно за сегодняшнее решение, мы победим!" - сказал Юрий Бойко.

"Мы выступаем за мир, а нынешняя власть пять лет продолжает войну. Мы за объединение страны, а они раскалывают общество вопросами языка и религии. Мы за снижение тарифов, а они весной планируют очередное повышение. Мы единственная альтернатива этим разрушителям, мы - созидатели!" - подчеркнул оппозиционный политик.

Наш главный приоритет - это остановить бедность. "Первое, что мы сделаем после победы - это немедленно начнем прямые переговоры для достижения мира. Кровавое противостояние на востоке Украины будет остановлено. Мы снизим тарифы и установим справедливые цены, которые позволят людям жить достойно и чувствовать себя свободно. Мы отменим античеловеческую "медреформу". Государство обеспечит гражданам доступную и качественную медицину. На улицах будет закон и порядок. Правоохранительная система будет защищать людей, а не власть от собственных граждан. Мы пересмотрим пенсионную реформу, гарантируем социальную защиту всем, кто в ней нуждается - малообеспеченным, пенсионерам, ветеранам, военнослужащим, чернобыльцам, молодым семьям. Благодаря сильной экономике украинцы будут получать достойную оплату за свой труд, будут жить по-человечески", - сказал он.

Юрий Бойко призвал участников съезда верить в победу и свои силы, потому что реализовать эти планы можно только большой надежной командой. "Я говорю "мы", потому что все это можно реализовать только большой командой. И она у нас есть. Это - вы, наши друзья и единомышленники! И я вам аплодирую. От нас с вами зависит будущее нашей страны. Нам верят миллионы украинцев. За нами будущее, и мы с вами победим!" - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"