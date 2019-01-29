"Золотой ключик" от мира - у "Оппозиционной платформы - За жизнь". Мы идем побеждать! Об этом заявил основатель Вадим Рабинович, выступая на чрезвычайном съезде партии.

"Сегодня я произнесу слова, которые выходят из моего сердца, и очень надеюсь, что они войдут в сердце каждого украинца. И у стран, и у людей бывают судьбоносные дни, от которых начинается отсчет истории. Мы долго жили в страхе, запугивании, ужасе. Но с этого дня - со дня нашего съезда, мы начинаем дорогу к победе, потому что не имеем права проиграть!" - акцентировал Вадим Рабинович.

"На своем примере именно мы показали, как личные амбиции должны уходить на второй план перед интересами страны и избирателей. Мы, пожалуй, первые и единственные в Украине, кто сказал: давайте объединимся на одной платформе, пойдем вместе к победе, а уже потом будем разбираться, "кто кому Рабинович". И это самый правильный путь", - отметил оппозиционный политик.

"Очень важно то, что мы смогли выдвинуть единого кандидата от оппозиции. Сегодня мы должны посмотреть на то, что происходит с нашей страной, что происходит на наших глазах, понять и осознать свою ответственность, сесть в одну лодку. Между нами хотят внести раздор, но никогда этого не будет!" - заверил Вадим Рабинович.

По его словам, у сегодняшнего чрезвычайного съезда несколько целей. "Первое, без чего не будет страны - это мир. И задача номер один нашей партии - остановить войну и вернуть в Украину мир. Второе: как такое могло произойти, что страна, которая была в пятерке мировых промышленностей, сегодня находится "в хвосте" африканских стран? Как такое могло произойти, что в Украину вернулись голод и холод, на ее улицы - фашизм? Как так, что сегодня героями называют не тех, кто защищал ее в Великой Отечественной войне, а те, кто стрелял им в спины?!" - возмутился Вадим Рабинович и заверил: "Сегодня мы собрались за тем, чтобы с этим покончить, чтобы это победить!"

"Мы не идеальные, но мы абсолютно точно лучшие сегодня, потому что мы можем принести мир. Нам все его обещают, но как они это сделают, ведь слушают и слышат только себя! И когда вы, украинцы, пойдете на избирательные участки, посмотрите, подумайте сердцем, кто сегодня может принести мир, а кто только говорит об этом. Выбирайте сердцем!" - призвал Вадим Рабинович.

И еще одним важнейшим вопросом политик назвал экономическую ситуацию в Украине. "Экономическая политика, которую сегодня проводят в Украине - это политика убиения государства. Сегодня управляют страной проходимцы, которые и двух классов не окончили. Но нельзя так управлять страной! Нельзя так строить страну - даже строительство сарая требует плана. Да, мы готовы потерпеть, но нам нужно знать, что завтра мы будем жить в великой Украине! Пока же этого не происходит, и мы продолжаем кормить свору проходимцев у власти", - возмутился основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В связи с этим Вадим Рабинович предложил делегатам съезда и избирателям: "У нас было, есть и будет одно предложение - давайте строить сильную независимую Украину - "Швейцарию Восточной Европы". Нам нужен один год, чтобы стабилизировать ситуацию, а следующие годы будут годами подъема. Хватит нам кормить иностранных реформаторов - начиная от Супрун и кончая всей той бандой, которая реформировала, а теперь сбежала куда-то с нашими деньгами и которая продолжает сидеть у кормушки, добивая нашу страну!"

В завершении съезда "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович обратился ко всем делегатам, народу Украины.

"Дорогие единомышленники! Спасибо вам за сегодняшний день. Спасибо за надежду, которую вы вселили в сердца тех, кто смотрел наш съезд. Своими действиями мы показали, что ради победы можем идти на компромиссы. Юрий Бойко, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины, и мы все его поддержали, обязательно победит на этих выборах! А еще я верю в наш народ, нашу силу и в то, что вместе с Юрием Анатольевичем, которому я вручаю "золотой ключ", мы построим новую страну! Обещаю - мы будем работать до победы и победим!" - резюмировал Вадим Рабинович.