Во вторник, 29 января, Виктор Медведчук выступил с заявлением на всеукраинском чрезвычайном съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Мы вступили в избирательную кампанию. Это будет самая длительная кампания за все годы независимости. Она продлится до конца года: вначале президентская, потом парламентская. И уже сегодня, к нашему огромному сожалению, мы видим, что это будет самая напряженная, самая жесткая, переходящая в стадию жестокой, и самая грязная кампания.

Стратегическая задача, которая стоит перед "Оппозиционной платформой - За жизнь", перед ее кандидатом Юрием Анатольевичем Бойко, - положить конец беспределу действующей власти. И текущий 2019 год дает нам всем для этого реальный шанс. Наши главные враги: боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость.

Действующая власть создала обстановку, при которой разговоры о расколе перешли в раздел и распад страны. Крым, неконтролируемые территории Донбасса. Власть своей политикой пытается уничтожить, сломать сознание миллионов граждан нашей страны. Они пытаются уничтожить нашу историческую память, нашу веру, наше сознание того, что и каким образом мы должны жить. Они пытаются навязать нам раскол в душах и сердцах. Политика власти, которую проводят сегодня те, которые при ней находятся, является нетерпимой. И ей должен быть положен конец.

Сегодня беспредел действующей власти, которая определяет и загоняет в глухой угол миллионы наших граждан. Власть, которая пытается лишить права наших людей говорить на родном языке. Власть, которая игнорирует Основной Закон - Конституцию, которая ввела последние годы полный правовой беспредел. Вдумайтесь, лишая права говорить на родном языке, власть игнорирует (и делает это преступно) нормы статьи Конституции, которая предполагает, что украинский народ - это граждане всех национальностей, живущих на территории Украины. А часть третья статьи 10 говорит о том, что на территории Украины гарантируется свободное развитие, использование (подчеркиваю) и защита русского и других языков национальных меньшинств. На это никто сегодня во власти не обращает внимания. Это полностью игнорируется, как и игнорируются нормы Конституции в отношении таких понятий и священных свобод, и прав, прописанных в Основном Законе, как свобода вероисповедания, отделение церкви от государства. Когда воочию, в нарушение действующего законодательства и Основного Закона, институты государственной власти во главе с президентом, парламентом и правительством решили создать свою так называемую независимую, автокефальную церковь. Мы должны стать на защиту единственной канонической православной церкви, возглавляемой Его Блаженством митрополитом Онуфрием. Это наша задача, это наш долг перед верующими Украины, которые понимают, что такое православие, что такое автокефальность и независимость.

Более того, цинизм этой власти заключается еще и в том, что она, продолжая эту политику правового беспредела, проталкивает такие нормы в Конституцию (и это будет происходить буквально на днях), когда вносятся изменения, касающиеся так называемого будущего нашей страны - курса в НАТО. Внося эти изменения, игнорируя все, что может быть принципиально и достоинством человеческой жизни, они пытаются это внести, начиная с преамбулы нашей Конституции. И вдумайтесь, в раздел, где речь идет о том, что с целью сохранения гражданского согласия на земле Украины (так звучит этот текст в Основном Законе сегодня), добавляется, что именно с этой целью Украина должны идти в НАТО. В тот Североатлантический альянс, который по результатам социологических исследований в последние два года не набирает больше 40-42% поддержки. А 35-36% категорически выступают против НАТО. С целью какого гражданского согласия власть пытается определить судьбу всей нашей страны? Это согласие? Я считаю, это исключительный цинизм власти, который не может быть терпим нами.

Политика власти, которая направлена против взглядов миллионов наших граждан, сегодня формируется таким образом, что народу, стране, в которой разговаривают на разных языках, ходят в разную церковь, по-разному оценивают и чтят свою историю, пытаются навязать идентичность, которая близка лишь части народа. Разве это не преступление против миллионов граждан, которые сегодня так не считают? Разве это не угроза краха государственности? Это то, что на мой взгляд сегодня представляет самую большую опасность. Опасность существования государства Украины как страны и единого украинского народа как народа, который живет в этой стране.

И я хочу сказать о том, что подобная политика власти, которая, на мой взгляд, является вопиюще преступной, напоминает известные слова когда-то очень популярного советского барда Булата Окуждавы, который говорил примерно так: "Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают больше".

Разве это не о нашей стране? Разве это не о нашем государстве? Разве это не о нашей тупой и ограниченной власти, которая пытается навязать то, что не навязывается? Пять лет тому назад они пришли к власти. Они провозгласили себя реформаторами. Они заявили, что мы, вся страна будет следовать новому цивилизационному выбору - так называемому в их понимании безальтернативному европейскому курсу.

Что они сделали за эти пять лет? Мы уже видели на экране. Я хочу остановить ваше внимание только на одном - что изменилось по сравнению с тем, довоенным, до того как мы начали двигаться якобы по "цивилизационному" пути, курсу. Что было в 2013-м и что мы имеем в начале 2018 года?

Тарифы на газ для населения выросли на 1080%, тарифы на отопление - на 1240%, тарифы на воду горячую и холодную - на 560-650%, на электроэнергию - на 380%. Цены на мясо-молочные, хлебобулочные изделия выросли на 280-350% за эти годы. На овощи - на 400%. На все продукты без исключения цены выросли на 58-542%. Вдумайтесь в эти цифры. Это не просто кошмар. Это уничтожение страны и уничтожение нашего народа.

А что же с доходами? Может быть, они выросли? Конечно же, нет! И мы отлично и хорошо это понимаем. Прожиточный минимум в долларовом эквиваленте сократился в 2,2 раза: был $147, сегодня - $66. Минимальная пенсия - в 2,3 раза: была $118, сегодня - $56. Минимальная зарплата, которая повышается в течение последнего времени, так и не достигла уровня 2013 года. Более того, в контексте провозглашенного европейского цивилизационного выбора - она ведь так и не достигла минимальных заработных плат Евросоюза. Средняя заработная плата была $408, сегодня - $320. Самая низкая средняя заработная плата в Европе.

Уровень ВВП на душу населения: мы - на последнем месте в Европе. Уровень индекса богатства, личного богатства граждан, который составляет $1563 - последнее место в Европе, 123-е место среди 140 стран мира. Вот картина, которая сегодня создана.

Зато есть и лидирующие позиции. Украина по итогам прошлых лет, по данным известной аудиторской компании Ernst & Young, занимает в Европе среди 41 страны первое место по коррупции. По рейтингу экономических свобод, который связан с бизнесом и экономикой в стране, мы опять на последнем месте в Европе. А по данным бизнес-ассоциации, за последние годы мы упорно занимаем 46-е место в Европе среди всех стран.

Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам за эти годы, с 2013-го, выросла в 4 раза: была 12 млрд, сегодня составляет 47,7 млрд - почти в 4 раза. Я думаю, что здесь есть инициатива, которая вынашивается нашими представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" и должна быть реализована. В практике действующего законодательства и в практике Украины был случай, когда несколько лет тому назад власть и Верховная Рада приняла закон о списании задолженности за коммунальные услуги. Но тогда списали задолженность с энергетических компаний перед государственной НАК "Нафтогаз" в объеме 26 млрд гривен, то бишь списали доходы и долги олигархам. Я предлагаю сегодня нашим депутатам "Оппозиционной платформы - За жизнь" и нашему кандидату Юрию Анатольевичу Бойко инициировать подачу в парламент закона о списании задолженности граждан Украины, которые обнищали в результате этой реформаторской власти. Я думаю, это будет правильный шаг и в отношении наших людей, и в отношении бесшабашной власти.

Уважаемые друзья! Уважаемые единомышленники! Для того, чтобы изменить эту ситуацию, нам необходимо радикальным образом изменить экономический курс страны. Мы должны пересмотреть многие вопросы, которые загнали нашу экономику в тупик. Это вопросы, связанные со вступлением некогда Украины в ВТО, в 2008-2009 году, когда начался экономический развал нашей страны. Это условия вступления и заключения Договора о зоне свободной торговли с ЕС, которая является экономически пагубной и за эти… начиная с 1 января 2016 года, продемонстрировала то, что сделано с нашей экономикой. А другими словами, она просто уничтожена. Это и восстановление экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ.

Вдумайтесь, сегодняшняя власть делает все для того, чтобы говорить про Россию "или плохо, или ничего". Сегодня сегодняшняя власть пытается уничтожить все, что раньше называлось дружбой, сотрудничеством, экономическим прагматизмом.

И при этом всем, а именно: выходе Украины из зоны торговли СНГ, присоединении Украины к европейским санкциям против России, получении взамен и в ответ контрсанкций России по отношению к Украине - Россия для Украины остается самым главным экономическим партнером. Сегодня Украина, экспортный ее потенциал направлен в большей мере в Россию как в страну, где наш экспорт реализуется больше, чем в других странах мира. Украина получает импорт из России больше, чем из других стран мира. И при этом мы продолжаем (я имею в виду сегодняшнюю власть) вести политику уничтожения этих отношений. Мы хорошо понимаем: для того чтобы восстановить и нарастить уровень жизни наших людей, доходы наших граждан, мы в своей экономической политике и программе должны восстановить эти отношения.

Мы должны пересмотреть налоговую политику и направить ее в адрес создания условий для развития среднего и малого бизнеса. Мы должны покончить с бездеятельностью Антимонопольного комитета и антимонопольного законодательства, которое не дает возможности сегодня создать нормальный инвестиционный климат. Мы не можем сегодня говорить о развитии среднего, тем более малого бизнеса, пока у нас антимонопольное законодательство мертвое, а Антимонопольный комитет выполняет функцию не просто союзника власти, а "дежурной шестерки" на поводу у действующей власти. С этим мириться дальше нельзя. Изменив экономическую политику, мы сможем говорить о том, что доходы наших граждан могут вырасти. И это будут реальные для этого основания.

Уважаемые друзья! Самый главный вопрос, с которого мы сегодня начали, вопрос, который является наиболее ожидаемым нашими гражданами и в президентской, и в парламентской кампании, - это вопрос мира на Донбассе, вопрос прекращения боевых действий. Наша стратегическая задача (о чем уже было правильно сказано Вадимом Зиновьевичем) - это установление мира.

Но такую задачу ставят все, начиная от действующей власти, которая неуклюже маневрируя, пытается создать видимость этой мирной политики, и заканчивая всеми политическими силами и кандидатами на двух избирательных кампаниях. Есть только один вопрос и реальные отличия. Сегодня эти люди (и я берусь это доказать) используют эту ситуацию, начиная со власти, исключительно в пиар-целях. Они говорят об этом потому что они знают, что это хотят слышать наши граждане, а для них избиратели. Они говорят об этом, не вкладывая в эти слова ни реального содержания, ни реальных целей. Наша стратегическая задача - установить мир и прекратить боевые действия - имеет реальные основания потому, что мы исходим из наличия у нас Плана-концепции по восстановлению этого мира. Этот план разработан, этот план предполагает главное, что нас отличает от всех остальных. Это главное заключается в том, что эти политики, которые говорят об этом, пытаются и хотят вернуть территории, а мы будем возвращать людей. Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас. Мы будем возвращать людей через реальные гарантии безопасности. Мы будем возвращать людей через картину, которую мы готовы реализовать, по их будущему в нашей стране, выполняя стратегическую задачу - вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Наш принцип, о котором я сказал, является одним из базовых принципов построения Плана-концепции. Второй принцип заключается в том, что мы считаем (и для этого у нас, поверьте, есть веские аргументы), что договоренности могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Именно в этом четырехугольнике концепция и основной базовый принцип наших договоренностей.

Наш План-концепция определяет и предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры его внедрения. Согласно Плану-концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе.

Более того, третий принцип, который является базовым, - это то, что наш план построен на Минских соглашениях, утвержденных Резолюцией Совета Безопасности ООН, отвечает декларации "нормандского формата" и, самое главное, действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которая предопределит статус автономного региона Донбасс. И могу сразу сказать: национально озабоченным и недалеким как в действующей власти, так и тем, кто рвется к ней любой ценой: наш план - это реальность, которая основывается на Основном Законе Украины. Да, именно на Основном Законе. И упреки, которые мы часто слышим, в том числе из уст первого лица, господина Порошенко, что никаких федераций, никаких особых статусов - свидетельство того, что политической воли установить мир у него как раз нет. А у нас есть. И мы сейчас не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством. Мы сейчас говорим о том, что мы живем сегодня по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая Конституция. Это не то, что мы предлагаем изменить - это то, что мы имеем. И я думаю, что господину президенту и всем остальным озабоченным, но не вникшим в суть проблемы и вопроса, необходимо с Конституцией ознакомиться. А если это есть и если это предусмотрено Конституцией, то почему мы не используем это как ресурс мирного урегулирования? Мы это обязательно сделаем!

Господин Порошенко говорит о том, что ключ (ну, видимо, примерно о том, о котором говорил Вадим Зиновьевич Рабинович), находится в Кремле - ключ от мира. И вы знаете, он в этом прав. Это действительно так. Но, в отличие от него и от других, которые рвутся к власти и рассказывают легенды о якобы мире, который они готовы сотворить, мы не просто знаем, где этот ключ, - мы знаем дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть эту дверь в мир, который в результате нашего плана, который уже проходит переговоры и согласование, является результатом многих консультаций и дискуссий, сделает мир в Украине реальностью.

Уважаемый Юрий Анатольевич, главное в названии нашей партии - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - слова "За жизнь". Жизнь без счастья не бывает, как и не бывает счастья без жизни. Когда-то великий Платон сказал: "В поисках счастья для других ты находишь счастье для себя". Я тебе искренне хочу пожелать, Юрий Анатольевич, в борьбе за счастье наших граждан, в борьбе за счастье нашей страны найти это счастье. Мы в этой борьбе вместе с тобой. Мы одна команда. И мы победим!