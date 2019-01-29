Единственная политическая сила, которая способна принести мир и процветание в нашу страну, - это "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее кандидат Юрий Бойко. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, выступая на Всеукраинском чрезвычайном съезде "Оппозиционной платформы - за жизнь".

"Мы - крупнейшая оппозиционная партия в стране. Партия, которая способна принести в страну мир, принести эффективное государственное управление и дать результат. Продвинуть Украину вперед и сделать жизнь людей лучше. Это мы собираемся сделать в ближайшие годы", - заявил Сергей Левочкин.

"Мы - единственная настоящая оппозиция. Потому что все, кто называет себя сейчас оппозиционерами, в 2014 году в парламенте составили коалицию, которая в полной мере - каждый ее участник - несет ответственность за состояние дел в стране. Даже если сегодня он начал называть себя оппозиционером. Все нынешние политические силы, которые противодействуют нам, были частью власти и несут ответственность за то, в каком состоянии находится сейчас наше государство. Мы вместе с вами последовательно с 2014 года отстаивали мир в Украине. Мы предлагали мирные планы, в которых все это время, с 2014 года, власть не нуждалась. И она не сделала за это время ничего для того, чтобы принести в Украину мир и процветание", - добавил он.

"Наши противники - это те, кто нас боятся. Боятся нашей силы, боятся нашей мощи и боятся правды в наших действиях. Это действующая власть, это бедность, это война, это разруха. И я убежден, что мы этих противников победим", - сказал политик.

По его словам, среди нынешних противников оппозиции есть и бывшие союзники.

"Это те люди, которые, к сожалению, стали сотрудничать с властью. Их действия сегодня, их - не побоюсь этого слова - фейковые проекты, направлены только на одно: помочь власти сохраниться в своих кабинетах. Их задача - оттянуть у нас с вами избирателей. Но я убежден, что эту задачу они не решат. Потому что люди знают, кто в стране - настоящая оппозиция. И кто те политики, которые способны принести мир и процветание в нашу страну. Это - мы, это - наша команда, это "Оппозиционная платформа - За жизнь", это наш кандидат Юрий Бойко", - заявил Сергей Левочкин.

Оппозиционный политик назвал друзьями оппозиции те миллионы украинцев, которые поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Это миллионы украинцев, которые хотят жить в современной процветающей стране. И наша с вами обязанность как политического авангарда этих людей - дать им эту возможность. Мы должны победить, мы должны сделать жизнь в стране лучше, мы должны сделать нашу страну лучше", - говорилось в речи.

"Наша цель - это строительство нашей мощной политической силы. Это победа на всех предстоящих выборах - в этом году и в следующие годы. Мы должны занимать первые места на общенациональных парламентских выборах. Мы должны занимать первые места на местных выборах, особенно в тех регионах, где люди больше всего нуждаются в нашей поддержке. И, конечно же, мы должны добиться успеха на президентских выборах. У нас сильный кандидат, мудрый кандидат, честный кандидат. У нас опытный кандидат. Это человек, который может сделать Украину лучше, - Юрий Бойко. Не сам - со своей командой, со всеми теми, кто здесь присутствует и кого сегодня нет, но кто принадлежит к нашей команде", - резюмировал Сергей Левочкин.