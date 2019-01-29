В Ужгороде сосулька "раскрошила" женщине голову [ Редактировать ]
В Ужгороде возле дома на улице Швабская на женщину упала ледяная сосулька и травмировала ее. Пострадавшую госпитализировали, сообщает местное издание Zakarpatpost.net.
Инцидент произошел в 16:00. По словам очевидцев, с головы женщины шла кровь, поэтому немедленно были вызваны медики, которые госпитализировали пострадавшую.
"О состоянии пациентки, которая получила травму в результате падения сосульки. Как сообщил дежурный врач Закарпатского областного клинического Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Потоки, сегодня экстренной медицинской помощью в учреждение была доставлена 56-летняя женщина со скальпированной раной головы - повреждение мягких тканей головы. По словам очевидцев, травма была получена в результате падения сосульки", - говорится в сообщении городского отдела здравоохранения.
По данным мэрии, пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет.
Ранее мы писали о том, что гигантская сосулька раздробила голову женщине.
по теме
На границах с Украиной прошло два землетрясения
Во вторник, 29 января, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна произошло землетрясение
В центре Львова вспыхнул пожар (видео)
Во вторник, 29 января, в центре Львова произошел пожар
В Киеве масштабный пожар охватил завод (видео)
В Дарницком районе Киева, на территории радиозавода спасатели ликвидировали пожар
На Закарпатье столкнулись 5 авто: пострадали 7 человек (видео)
На трассе Киев-Чоп возле села Глубокое произошло серьезное ДТП
Ребенку прокололи глаз карандашом в детском саду (фото)
Когда пришли родители, воспитательница рассказала им, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в садике обработали хозяйственным мылом