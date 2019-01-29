В Ужгороде возле дома на улице Швабская на женщину упала ледяная сосулька и травмировала ее. Пострадавшую госпитализировали, сообщает местное издание Zakarpatpost.net.

Инцидент произошел в 16:00. По словам очевидцев, с головы женщины шла кровь, поэтому немедленно были вызваны медики, которые госпитализировали пострадавшую.

"О состоянии пациентки, которая получила травму в результате падения сосульки. Как сообщил дежурный врач Закарпатского областного клинического Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Потоки, сегодня экстренной медицинской помощью в учреждение была доставлена ​​56-летняя женщина со скальпированной раной головы - повреждение мягких тканей головы. По словам очевидцев, травма была получена в результате падения сосульки", - говорится в сообщении городского отдела здравоохранения.

По данным мэрии, пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее мы писали о том, что гигантская сосулька раздробила голову женщине.