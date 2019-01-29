Во вторник, 29 января, на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" была опубликована резолюция по результатам Всеукраинского чрезвычайного съезда партии.

Мы, участники Всеукраинского чрезвычайного съезда "Оппозиционной платформы - За жизнь",

- понимая острую необходимость противостоять режиму, установленному "партией войны и воровства", который проводит в отношении Украинского народа политику тарифного геноцида, поощряет "хищнический национализм" и разгул криминала, разжигает религиозное противостояние, ведет наступление на конституционные права граждан,

- осознавая ответственность за будущее Украины, за судьбы миллионов наших сограждан, которые стали заложниками преступной политики власти, разрушения экономики, инфраструктуры и социальной сферы,

- выполняя волю Украинского народа, желающего жить в мире, единстве и согласии,

Постановили:

1. Признать ситуацию в стране чрезвычайной и катастрофической.

2. Призвать к объединению все здравомыслящие, прагматичные оппозиционные политические партии и общественные организации, выступающие за урегулирование конфликта на Донбассе мирным путем и восстановление территориальной целостности Украины.

3. Поддержать на выборах Президента Украины в марте 2019 года единого кандидата от оппозиции - Юрия Бойко.

Мы открыто декларируем наши цели, призываем всех оппозиционных политиков, которые разделяют нашу позицию, забыв об амбициях и разногласиях, сплотиться вокруг "Оппозиционной платформы - За жизнь", единой командой работать над воплощением в жизнь следующих идей:

Строить мирную, единую, процветающую Украину. Суверенную, независимую, в которой соблюдаются конституционные права всех граждан независимо от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, каких политических взглядов придерживаются.

Установить реальное народовластие, вернуть народу гарантированное Конституцией право управлять страной.

Перейти к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта на востоке Украины. Восстановить добрососедские отношения с нашими соседями - как на западе, так и на востоке.

Обеспечить активный нейтралитет Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, политику партнерства со всеми странами-соседями. Упразднить внешнее управление страной.

Восстановить торгово-экономическое сотрудничество со странами СНГ и в частности Российской Федерацией. Вернуть наши традиционные рынки сбыта. Создать рабочие места, поднять экономику, обеспечить украинцам достойные зарплаты и пенсии.

Установить социально справедливые тарифы и цены. Обеспечить социальную защиту.

Устранить последствия преступных "реформ" в системе здравоохранения и образования. И предоставить каждому украинцу доступ к качественной медицине и образованию.

Мы объединим народ на основе стратегии национального успеха и обеспечим достойное будущее миллионам украинцев и достойное место Украине на международной арене.