Сергій Каплін наголосив, що через процедуру отримання субсидій українці втрачають право на отримання грошової допомоги [ Редактировать ]
Соціальним працівникам треба підвищити зарплати - про це заявили у комітеті Верховної Ради з питань соц-політики. В.о. голови комітету Сергій Каплін під час сесії міськради в Борисполі закликав можновладців та депутатів звернути увагу на катастрофічно низькі оклади.
Не оминув нардеп й ситуацію із субсидіями. Він наголосив, що через сумнІвну процедуру - українці втрачають право на отримання грошової допомоги. За його словами, торік тільки у Борисполі субсидії втратили понад дві тисячі людей.
"Субсидія дається реально збоями, без перебільшень. Тому ми вирішили від'їхати всі райони і в рукопашному режимі добитися від комісії територіальних відділень, щоб давали по можливостям людям право на субсидії. Ми прийняли рішення у комітеті, бойкотувати всі законопроекти з ініціативи уряду, доки ми не сядемо з прем'ером і не обговоримо поетапне збільшення заробітної плати для соціальних працівників поліпшення умов праці норматизації, автоматизації", - заявив Сергій Каплін, в.о. голови комітету ВР з питань соціальної політики.
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