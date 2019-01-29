Вибори в Україні обговорювали сьогодні на Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Віце-президент зборів - голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична заявила - Україна має зробити все, щоб голосування було максимально прозорим. І у такий спосіб виправдати сподівання не лише Заходу, але й своїх громадян. У Конгресі Ради Європи, зі свого боку, готові допомогти.

"Наша однозначна позиція з європейцями, що все має пройти максимально прозоро - у відповідності до законодавства та міжнародних стандартів. Також домовилися щодо подальшої співпраці за такими напрямками як розвиток економіки, зміцнення медичних гарантій, соціальні гарантії всім громадянам, а також особливо щодо дотримання прав внутрішньо переміщених осіб. Антикорупційна діяльність та відкритість влади - це ті питання, які стоять сьогоді на порядку денному. Звичайно ми будемо продовжувати нашу співпрацю, загалом по деяким проектам ми маємо схвальні позитивні оцінки, будемо продовжувати і далі, для того, щоб завоювати цю довіру від європейців", - заявила Юлія Світлична, голова Харківської ОДА, віце-президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

"Україна наразі одна з головуючих країн у Бюро, тому це, звісно надає їй особливий статус. Зараз найбільше обговорюється прогрес щодо децентраліазції, а також процедури щодо виборів. І роль Конгресу - гарантувати чесні вибори, аби вони відбулися відповідно до усіх правил, ми надаємо рекомендації, що підписують усі країни", - заявив Андерс Кнапе, президент конгресу Ради Європи.