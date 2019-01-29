Порошенко знову йде в президенти. Про рішення балотуватися на другий термін нинішній глава держави оголосив під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". Головним завданням назвав збереження курсу на Євросоюз і НАТО. Які ще тези прозвучали - розкаже Лариса Зубенко.

Відомі політики, науковці та зірки шоу-бізнесу - зала міжнародного виставкового центру в Києві сьогодні переповнена вщент. На форумі "Від Крут до Брюсселя" доповідачі - перші особи держави. Відкриває захід Петро Порошенко. У своїй промові президент не лише згадує здобутки останніх років - як то надання безвізу, зміцнення армії, отримання Томосу, а й окреслює плани України на майбутнє. За словами президента - у 2024 році Україна подасть заявку на членство в ЄС.

"Лише повноправне членство україни в НАТО і ЄС остаточно і незворотньо гарантує нашу українську національну незалежність, нашу безпеку. Люди втомилися від війни і на цій болісній емоції невтомно грає РФ, не лише вона, а й її підбріхувачі всередині країни. Тема війни і миру - одна із головних на виборах. Мир - це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і нічого іншого. Це визнання Москвою наше право ідти своїм шляхом. і ми маємо зробити все, щоби україна ніколи вже не питала у Москви, куди нам іти", - заявив Петро Порошенко, президент України.

На підтримку президента виступив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман підкреслив, реформи в Україні лише почалися, тож наступні роки стануть індикатором роботи влади.

"Ми збудували фундамент, почали проводити децентралізацію. Ми відкрили двері до ЄС, ми підписали угоду про асоціацію. Ми почали проводити зміни у багатьох сферах - децентралізація, освіта, медицина, інфраструктура. Ми почали робити те, що врешті решт має зробити Україну сильною", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Дії української влади схвалюють й іноземні партнери. Зі словами підтримки на форумі виступив Андерс фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, нині - радник президента.

"Україна під вашим лідерством довела, що свобода переможе. Україна пройшла довгий шлях з часу тих буремних днів у 2014 році. Економіку спасли від колапсу, активізовано боротьбу проти корупції, армія пройшла шлях оновлення, інтеграція з європейським союзом просувалася вперед!", - говорить Андерс фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО (2009-2014), радник президента України Петра Порошенка.

До подальшої плідної роботи готові і політики і силовики.

"Президентові разом з відновленою українською армією дійсно вдалося не просто зберегти державу, а й звільнити велику частину територій Донбасу, звільнити Маріуполь, Авдіївку, Слов'янськ, Краматорськ. Нам потрібно дуже багато ще звільнити політв'язнів Кремля, військовополонених, заручників", - заявила Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України.

"За ці роки мало хто помітив, як ми змінилися. Відкрито 207 заводів, збудовано більше 7000 км нових доріг, розмову про корупцію можна довго розмовляти, але вироки, судові вироки отримали 2637 корупціонерів, а до державної скарбниці повернуто 3,7 млрд доларів", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Під час форуму діючий президент - заявив, що вирішив балотуватися на другий термін. При чому не від партії, а як самовисуванець.

"Почуття відповідальності - спонукали мене прийняти рішення ще раз йти на посаду президента. Прошу у виборців мандата на те, шоб гарантувати незворотність європейської та євроатлнатичної інтеграціїї, нашої незалежності. Щоб відновити цілістність і принести вигідний Україні мир", - заявив Петро Порошенко, президент України.