Украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото на своей странице в Instagram, чем заинтриговала своих подписчиков.

На фото артистка продемонстрировав колечко на безымянном пальце.

Стоить отметить, что снимок она подписала "Мood", что переводится, как "настроение".



Подписчики Насти начали активно комментировать данный пост, задавая вопрос о ее замужестве с украинским рэпером Алексеем Потапенко. Однако Каменских продолжает играть в молчанку, подогревая слухи.

Подписчики активно оставляют комментарии под фото:

"А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А колечко то на безымянном пальчике правой руке так и сияет", "Повезло лысому толстяку, ох повезло", "Эх, хороша Настюша. Прям слов подобрать не могу!", "Очень красивая женщина", "Настя, ты нереально красивая".

Ранее Настя Каменских похвасталась формами в бикини.