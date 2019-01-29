Покинути Афганістан. США погодили з талібами домовленість, яка може призвести до повного виведення американських військ з країни. За яких умов? Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці.

Афганська війна для Сполучених штатів триває з 2001, ставши найдовшою військовою кампанією в історії країни. І Дональд Трамп, схоже, вирішив остаточно поставити в ній крапку. Але для цього необхідно домовитися з представниками радикального руху "Талібан", які контролюють значну територію в сільських районах країни і розгорнули наступ на великі міста. Наразі переговори з талібами відбулися, ба більше - спецпредставник Держсекретаря з афганського примирення підтвердив - вдалося погодити домовленості, що дозволили б американцям повністю піти з країни.

У Вашингтоні ставили три умови - припинення вогню, переговори талібів з урядом країни, а ще - сам "Талібан" повинен не допускати в країну міжнародні терористичні угруповання, "зачистивши" її від бойовиків "Ісламської держави" і "аль-Каїди", які останнім часом піднімали там голову.

Таліби таке зобов'язання наразі дали. А це означає - в будь-який момент можна почати здійснювати "план Трампа", який передбачає: за 18 місяців з Афганістану вивести всі іноземні війська і насамперед - американський контингент - 14 тисяч осіб. От тільки військове керівництво цього не хоче. "Умов поки немає" і "на цю тему спекулювати зарано", - заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг. У Пентагоні запропонували президенту компромісний план - залишитися, але урізати контингент вдвічі - до 7 тисяч осіб.

Утім, схоже, Дональд Трамп хоче увійти в історію як президент, за якого Америка припинить давні війни. Оголосив про виведення військ із Сирії, тепер - "афганські переговори". І американцям це подобається.

За даними свіжого соціологічного дослідження Associated Press, 41% жителів країни підтримали би рішення глави держави покинути Афганістан, якби про нього було оголошено; проти - лише 30%. Тому розв'язати "афганський вузол" Дональд Трамп спробує найближчим часом - адже через 2 роки йому вдруге йти на вибори.