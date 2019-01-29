В Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей [ Редактировать ]
Во вторник, 29 января, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале проводится эвакуация людей. Пассажиров просят срочно покинуть помещение, сообщает "Информатор".
Сообщение о возможной угрозе появилось около 20:00.
В полицию поступил анонимный звонок с сообщением о "минировании". Чтобы избежать жертв, людей эвакуируют с Центрального железнодорожного вокзала. Несмотря на ЧП, посадка на поезда проводится через западный переход.
На место событий прибыли кинологи и взрывотехники. Причину эвакуации выяснят правоохранительные органы и следствие.
Ранее из-за поломки поезда на станции Кловская были закрыты для пассажиров станции Дорогожичи, Сырец и Лукьяновская
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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал депутат.
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