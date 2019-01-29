Во вторник, 29 января, в 4 школах Николаева в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает пресс-службу городского совета Николаева.

С начала года в Николаеве заболели 3527 человек, из них 820 детей. По состоянию на 29 января эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ не превышает порога.

"По результатам мониторинга, проведенного в понедельник, 28 января, более 20% детей отсутствовали по болезни в 14 школах", - говорится в сообщении.

В частности, обучение приостановлено до 1 февраля в школах №3, №6, №7, №10, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, экономическом лицее № 2 и Академии детского творчества. Общее количество средних учебных заведений в городе - 71.

В то же время, детские сады работают в обычном режиме. Однако временно запрещен перевод детей из группы в группу, а также первичный прием в сад.

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