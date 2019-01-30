Спеціальна місія Євросоюзу відвідала напередодні Маріуполь. Міністри закордонних справ Чехії і Данії та інші представники ЄС здійснили оглядову поїздку Азовським морем і побували на КПП "Гнутове".

Дипломати вивчають гуманітарну, соціальну, безпекову ситуацію в регіоні, аби потім розробити пропозиції для підтримки Донбасу європейськими фінансовими інституціями.

Після поїздки, очільники МЗС Данії та Чехії вкотре заявили, що засуджують агресивні дії Росії і закликали звільнити полонених українських моряків. Якщо Москва не зробить відповідних зустрічних кроків, Євросоюз запровадить додаткові санкції щодо Кремля, - зазначили дипломати.

"Сам факт візиту - є дуже ефективним елементом тиску з боку наших європейських друзів і колег. Вони разом зі мною будуть говорити з нашими друзями і колегами 18 лютого під час засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.