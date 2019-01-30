Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі ворожі танки [ Редактировать ]
30 ворожих танків на Донбасі зафіксував безпілотник ОБСЄ. Техніку виявили на окупованих територіях.
19 бойових машин, чотири ракетні комплекси "Стріла" та міномети базуються на полігоні неподалік селища Бугаївка. Решта одинадцять - на полігоні біля Шимшинівки під Луганськом, - йдеться у звіті місії ОБСЄ за вихідні.
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